Fernando Santos: «Rafa pediu-me dispensa do estágio e comunicou à FPF a indisponibilidade para fazer parte da Seleção»

Fernando Santos disse "respeitar" a decisão de Rafa em renunciar à Seleção Nacional e contou que o extremo do Benfica apenas lhe havia pedido dispensa do estágio por razões pessoais, antes de comunicar à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a sua indisponibilidade para voltar a representar Portugal."Recebi uma comunicação do Rafa, dizendo que não estava disponível para integrar o estágio da Seleção por razões pessoais e portanto acho que ao treinador compete respeitar a sua decisão. Dei conhecimento à FPF, Rafa também disse à FPF. O que me comunicou a mim foi a pedir dispensa do estágio por estas razões e depois comunicou à FPF a indisponibilidade para fazer parte da Seleção. É respeitar a decisão do jogador. Tive sempre uma ótima relação com o Rafa, tal como com os outros. Tenho enorme respeito pelos jogadores e pelas suas decisões", disse o selecionador nacional na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com a República Checa, para a Liga das Nações, abordando depois a chamada de Gonçalo Ramos para o lugar de Rafa."Não substituí o Rafa pelo Gonçalo Ramos. Se fosse isso traria alguém com qualidades e características do Rafa. Nem tinha convocado mais ninguém. A vinda do Ramos explica-se porque, logo ao 1.º dia, percebemos que Félix dificilmente poderia estar neste jogo. E isso levou-me a convocar mais um. O Félix tem uma posição especifica e era importante colmatar essa baixa que já era uma certeza."