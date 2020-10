Fernando Santos revela todos os passos dados após o positivo de Cristiano Ronaldo

Fernando Santos explicou em conferência de imprensa todo o procedimento levado a cabo pela Seleção Nacional após a deteção do caso positivo de Covid-19 a Cristiano Ronaldo.





"Quando fez o segundo teste e foi confirmado, entrou em isolamento. Os jogadores ontem à noite foram para o quarto e hoje de manhã soubemos da notícia. Aí voltámos a testar. Nesse momento o Cristiano foi logo isolado no quarto, comunica lá de cima connosco. Está bem, não tem problema nenhum. Nem percebe bem o que lhe aconteceu. Obviamente que foram três momentos difíceis. Primeiro o Fonte, chegámos e temos um caso positivo. Há um momento que não é agradável. Não vamos fugir à realidade, houve apreensão. Repetiu-se com o Anthony e também esta manhã. É absolutamente normal. Quando se vai dar um treino de manhã e passa para a tarde, não é uma coisa comum. É natural que se fale e comente. A partir do momento que tudo se acalma, todos foram testados. Infelizmente ele teve o teste positivo. Aconteceu assim, vai acontecer assim. Já aconteceu com a França depois do jogo com a Suécia, com o Mbappé positivo. Foi com a equipa, viajou, no dia a seguir testou positivo, saiu, a vida continuou", declarou o selecionador nacional.Antes, Fernando Santos já havia garantido que tudo o que foi recomendado pela DGS foi cumprido. "Infelizmente para nós voltamos a ter esta questão. Uma situação muito anormal. Já disse antes, nenhuma equipa do Mundo fica melhor sem o melhor do Mundo. Mas esta equipa já demonstrou que tem capacidade para responder coletivamente e eu tenho plena confiança nos jogadores. Se o gostava de ter, sim, mas tenho absoluta confiança nos que jogarem. Essa questão de Covid-19, para além de ser triste da parte humana, mas também porque temos feito tudo o que tem sido dito, para nós a saúde é muito importante. Desde segunda-feira que estamos aqui completamente confinados. O staff e jogadores entraram e não entrou mais ninguém. Não há ninguém de fora a entrar. No primeiro estágio não tivemos problemas, mas aqui aconteceu e não foi pelo não cumprimento das regras. Não foi aqui que o vírus atacou. As coisas são assim. Os jogadores têm-se preocupado em manter as regras de segurança. Fizemos sete testes, todos os dias fomos testados, por isso obviamente isso é que nos deixa o sabor de que tudo fizemos e aconteceu. Infelizmente ninguém sabe bem o que é esta questão. Eu não percebi. Saímos, autocarro, aeroporto... Tudo o que são as regras da DGS, temos cumprido à risca. Quando acontece algo muito comum é normal que se fale, que se comente. Toda a gente manteve o teste negativo, infelizmente o Cristiano manteve o dele positivo."