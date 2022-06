Fernando Santos sem palavras para Cristiano Ronaldo: «O que se pode dizer mais?»

À margem da análise ao triunfo português sobre a Suíça, por 4-0 , Fernando Santos falou das contas do Grupo A2 da Liga das Nações e ainda de Cristiano Ronaldo. E aí, após mais um bis do capitão, o selecionador... repetiu-se."Não sei o que vou dizer mais. Vou repetir que é o melhor jogador do mundo. O que se pode dizer mais? Acho que está tudo dito", declarou o técnico português.Em relação ao duelo de quinta-feira diante da Croácia, o selecionador nacional assume esperar dificuldades. "Um jogo muito difícil, entre duas equipas que têm 4 pontos. Vai ser difícil, não há jogos fáceis. Vamos ver como estão os jogadores. São 4 dias [em relação a este jogo], não são 72 horas, mas sim 96. Vamos ver como estão".Com a derrota de hoje, a Suíça acaba a segunda ronda ainda sem pontos, mas Fernando Santos não tira os helvéticos da corrida. "Fora não sei. Ao princípio a Rep. Checa não contava. No próximo jogo será entre as duas equipas com 4 pontos. Não há equipas fáceis, nós é que temos de encontrar antídoto para isso."