Fernando Santos sobre Bernardo Silva: «Quando está no seu apogeu, está nos 10 melhores do Mundo»

Figura pelos dois passes para golo que fez esta noite diante da Rep. Checa , Bernardo Silva foi um dos elementos em destaque na Seleção Nacional e, após o encontro, Fernando Santos colocou-o no topo do futebol mundial."Quando está no seu apogeu, está nos 10 melhores do Mundo. Obviamente que, quando se fala nessas questões, quem marca golos é mais destacado. O Cristiano não é só por marcar, mas pela sua capacidade, pela liderança... Os outros têm oscilações, pelo desgaste, pela função que têm de assumir, etc. Na minha perspetiva, em termos técnicos, táticos e de talento, está dentro dos 10 melhores do Mundo", declarou, em conferência de imprensa.