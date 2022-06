Fernando Santos: «Tirando os primeiros 10 minutos, correu bem»

Fernando Santos mostrou-se globalmente satisfeito com o triunfo de Portugal sobre a Suíça, por 4-0 , considerando que apenas os primeiros 10 minutos deixaram a desejar."Dez minutos confusos. Não conseguimos encontrar a saída da bola, a Suíça pressionou alto. Depois de fazer isso, o jogo ficou dominado. A Suíça tentou, mas nós com ação ofensiva muito boa e fortes na recuperação e na pressão. O jogo a partir daí ficou controlado. Foi uma exibição muito bem conseguida na 1.ª parte. Na 2.ª nem tanto, mas tivemos oportunidades, já não com os mesmos ritmos. Tivemos a bola no momento certo e tirando esses 10 minutos acho que o resto correu bem", começou por comentar, à RTP.Questionado em relação aos efeitos desta vitória, Fernando Santos deixou claro que a "confiança ganha-se quando se ganha, quando se joga bem". Em relação à felicidade que lhe dá poder encaixar diferentes jogadores no seu esquema, Fernando Santos deixou claro que é "sempre feliz". "Estou sempre feliz, sou um homem feliz, sempre fui. Por que não seria agora? Não sou feliz por ganhar, não é daí que vem a minha felicidade, é da minha família. O futebol é o que gosto, claro que fico mais feliz ao ganhar".Depois, à SportTV, Fernando Santos fez nova análise à partida e seguiu pelo mesmo discurso. "Sou um selecionador que fica satisfeito quando ganha e quando a equipa joga como ensaiou. Depois dos primeiros minutos, recuperámos bem a bola e controlámos o jogo. Podíamos ter feito mais um ou dois na primeira parte. Na segunda parte o ritmo baixou, os jogadores não são máquinas. Fizemos mais um golo. A Suíça criou alguns problemas, mas nós encontrámos sempre as soluções certas. É mais mérito de Portugal".Questionado sobre se Portugal juntou a 'nota artística' ao resultado, o selecionador nacional desvaloizou a expressão. "A equipa jogou muito, muito bem. Eu nunca usei esse termo, não é agora que vou usar. As equipas que jogam muito bem, ganham por muitos. As equipas jogam bem, ganham. As que jogam mal, perdem. Podia ter sido uma vitória por números mais expressivos, mas no futebol nem todas as oportunidade se concretizam."