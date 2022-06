Gonçalo Guedes realça "grande jogo" de Portugal mas atira: «Queríamos mais golos»

Gonçalo Guedes apontou o segundo golo de Portugal na vitória, por 2-0, diante da República Checa. No final do encontro, o extremo destacou a boa exibição da equipa das Quinas nomeadamente no primeiro tempo."Fizemos um grande jogo, principalmente na 1ª parte. Sabíamos que iam ter bloco muito junto e fechado. Tentámos aproveitar espaços, circulação de bola e conseguimos. Na 2ª parte tentámos mais, mas é uma boa equipa e tentaram anular-nos. Queríamos mais golos, não conseguimos. Mas foi uma vitória importante e um grande jogo da nossa parte", começou por referir à RTP."Queremos acabar em 1º e chegar o mais longe possível nesta competição. Fazer por isso, com vitorias e o maior número de golos.""Foi época muito longa. Há jogadores com mais jogos nas pernas que eu. Estou muito bem, daqui a poucos dias estamos de férias mas temos de enfrentar tudo da melhor forma possível e estar a nível elevado. É sempre um orgulho representar o pais.""Já nos conhecemos há muito tempo, temos uma boa ligação e aproveitei da melhor forma a oportunidade que me deu", concluiu.