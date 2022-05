Grujic, Ristic e Radonjic entre os convocados da Sérvia para a Liga das Nações

Grujic, do FC Porto, Ristic e Radonjic, do Benfica, estão entre os convocados da Sérvia para os próximos jogos da Liga das Nações, revelou esta sexta-feira o selecionador Dragan Stojkovic.Recorde-se que Ristic foi esta quinta-feira oficializado nas águias . Radonjic passou a temporada emprestado ao clube da Luz, onde realizou 11 jogos, e regressa ao Marselha em junho.Grujic, por sua vez, afirmou-se no FC Porto de Sérgio Conceição, com 36 jogos em 2021/22.A Sérvia vai medir forças, na Liga das Nações, frente a Noruega (2 de junho), Eslovénia (5 e 12 de junho) e Suécia (9 de junho).