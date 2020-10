"Ídolo" e dois emojis que dizem tudo: a mensagem de Mbappé para Cristiano Ronaldo

O jogo desta noite entre França e Portugal pode ter terminado num 'insípido' empate, mas para Kylian Mbappé acabou por ser um dos jogos mais especiais até ao momento na carreira. Não por ter marcado ou por ter assinado uma atuação de gala, mas sim porque pela primeira vez, aos 21 anos, atuou perante o seu ídolo, Cristiano Ronaldo.





E se já aqui tínhamos mostrado o momento partilhado entre ambos ao intervalo , Mbappé não deixou de o destacar nas redes sociais, com uma publicação que numa palavra e com dois emojis diz tudo. O avançado do Paris SG primeiro escreve "ídolo" e depois coloca os símbolos de rei e de um bode, que em inglês costuma ser utilizado para definir o 'melhor de sempre' (GOAT).