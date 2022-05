Jan Vertonghen nos convocados da Bélgica para a Liga das Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central do Benfica Jan Vertonghen faz parte da lista de 32 escolhidos pelo selecionador Roberto Martinez para a Liga das Nações de futebol, informou esta quarta-feira a Federação belga.

Na lista, destaque para a inclusão de Eden Hazard, que não joga pela seleção desde novembro devido a várias lesões, e para as estreias do médio Amadou Onana (Lille, França) e do avançado Lois Openda (Vitesse, Países Baixos).

Nas escolhas de Martinez estão também 'estrelas' como Thibaut Courtouis, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Kevin de Bruyne ou Romelu Lukaku, nomes consagrados da seleção vice-líder do ranking FIFA, atrás do Brasil.

A Bélgica integra o grupo 4 da elite na Liga das Nações, em que tem como adversários Holanda, Polónia e País de Gales.

Em junho, a seleção belga começa por defrontar em casa a Holanda (03 de junho) e a Polónia (08) e fora o País de Gales (11) e novamente os polacos (14).