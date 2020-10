João Félix: «Jogo repartido, complicado para ambas as equipas»

Titular no empate diante da França, João Félix enalteceu o equilíbrio do encontro de Paris e considerou que a igualdade deixa tudo em aberto na luta pelo acesso à final four da Liga das Nações.





"Foi um jogo repartido, complicado para ambas as equipas. Eles estavam a atacar bem, nós a defender bem. Nós também atacámos bem, eles também defenderam bem. Foi um jogo equilibrado", começou por apontar o jogador do At. Madrid."Já estamos habituados, já jogamos assim há muito tempo. Pelo menos eu quando estou em campo, com poucas pessoas, nem oiço o público. Não creio que tenha sido um factor""Está tudo em aberto. Agora é focar na Suécia e ganhar os jogos que faltam.""A Espanha já foi, acho que não é necessário falar mais nesse jogo. Com a França estivemos bem, foi um jogo muito equilibrado, contra grandes jogadores. Eles também jogaram contra grandes jogadores. Se déssemos espaço eles podiam criar oportunidades, tal como poderia ter sucedido connosco"