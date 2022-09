João Mário: «Faltou uma pontinha de sorte na finalização»

Lançado em campo aos 73 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, João Mário lamentou o desaire sofrido diante da Espanha e considerou que o resultado da partida ficou definido pela eficácia da Roja."Estamos tristes, o objetivo era marcar presença na final four. Acho que tivemos mais oportunidades neste jogo, que foi resumido à eficácia da Espanha, que fez o golo a acabar. Infelizmente, não conseguimos concretizar as situações que tivemos. Tínhamos a vantagem de poder empatar para seguir em frente na competição, mas a equipa tentou sempre algo mais. Faltou uma pontinha de sorte na finalização. A grande oportunidade de golo da Espanha foi a que concretizaram e fez toda diferença hoje", começou por analisar, na zona mista do Municipal de Braga."Não fomos surpreendidos, sabíamos a qualidade da Espanha, que jogam da mesma maneira há muito tempo. É uma equipa com muita qualidade, difícil de parar, e o lance em que estivemos menos bem a defender acabou por ser decisivo. A nossa equipa correu muito, era normal que existisse uma quebra física a partir dos 60/70 minutos. Faltou-nos alguma clarividência a ter bola e nos últimos 15 minutos sofremos mais. Temos o Mundial pela frente, e maior motivação que essa é impossível. Foi um bom teste para prepararmos a exigência do Mundial, onde queremos ter uma boa prestação", finalizou.