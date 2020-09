João Moutinho sublinha empenho da Seleção: «Nunca pensamos em favas contadas»

João Moutinho sublinha a capacidade da Seleção Nacional em controlar o jogo na vitória por 2-0 sobre a Suécia.





"Sabíamos que não ia ser um jogo fácil. A Suécia tem uma excelente equipa, jogava no seu estádio, e entrou bem no jogo. Entrou a pressionar e não conseguimos impor o nosso jogo até certa fase. A partir dos 20 minutos, conseguimos colocar a bola no chão, ter mais posse de bola, criar mais oportunidades, e começámos a melhorar o nosso jogo. Claro que também a expulsão veio trazer mais supremacia nossa. Tentámos circular a bola para encontrar espaços e, felizmente, conseguimos marcar dois golos com dois grandes remates do Cristiano", afirmou, à RTP.O médio português garante que Portugal entra em todos os jogos para vencer e sempre sem subestimar o adversário."Nunca pensámos em favas contadas. Cada jogo é um jogo, não podemos facilitar. Todas as seleções têm jogadores que podem fazer a diferença e, no momento que facilitarmos, podemos ter um dissabor. Tentámos fazer o nosso jogo, dar o máximo e felizmente conseguimos sair daqui com mais uma vitória", concluiu.