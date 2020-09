Jogadores da Bélgica fazem testes de despistagem à Covid-19 após resultado positivo de Brandon Mechele

A Federação de futebol da Bélgica anunciou esta terça-feira que vai realizar testes ao novo coronavírus a todos os jogadores da seleção principal, que defrontam a Islândia, depois do resultado positivo para covid-19 do defesa central Brandon Mechele.

"Depois do resultado positivo para covid-19 do jogador do Club Burgge Brandon Mechele, todos os diabos vermelhos e staff realizarão testes hoje. Assim respeitarão os protocolos da UEFA e os da federação nacional", anunciou o organismo, em comunicado.

Mechele testou positivo no sábado, após a vitória por 2-0 frente à Dinamarca, jogo no qual não foi utilizado, e abandonou a concentração da equipa.