Mário Rui: «Corrigimos com as indicações do míster»

Mário Rui, após o empate de Portugal em San Siro frente à Itália, destacou as dificuldades criadas pela squadra azurra na primeira parte e diz que com as indicações de Fernando Santos ao intervalo a seleção melhorou."A Itália tentou sobretudo um jogo entrelinhas e na primeira parte tivemos dificuldades em contrariar o jogo deles. Falámos no balneário, corrigimos com as indicações do míster, que pedia para os extremos jogarem mais fechados e houve melhorias da nossa equipa. A entrada do João Mário deu-nos uma grande ajuda. Tínhamos o objetivo de atingir a final four. A Itália e a Polónia são duas grandes selecções e os italianos mudaram muito desde o jogo em Lisboa. Temos um grande grupo e vamos continuar. Quando a Ronaldo, é sempre mais fácil quando temos o melhor do Mundo a nosso lado", lembrou à RTP3.