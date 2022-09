Mário Rui: «Fico contente pelo regresso e pelo resultado»

Mário Rui regressou à titularidade na Seleção Nacional e teve logo impacto com uma assistência para um dos quatro golos que marcaram a goleada () de Portugal sobre a República Checa na quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações.Em declarações aos microfones do '11', o experiente lateral-esquerdo assumiu ser "sempre um grande prazer, um grande orgulho" cada vez que é chamado para representar a equipa das Quinas. "É sempre um grande prazer, um grande orgulho cada vez que somos chamados para representar o nosso país. É o culminar do nosso sonho. Qualquer português que jogue futebol tem esse objetivo. É claro que fiquei contente por regressar. Infelizmente foi pela lesão do Raphael, a quem desejo as melhoras. Fico contente pelo regresso e pelo resultado", começou por dizer o defesa do Nápoles."O importante era ganhar. Sabíamos que íamos jogar com uma seleção muito forte em casa e principalmente até 0 3-0 acho que estivemos espetacularmente bem. Depois baixámos um bocadinho os níveis de agressividade, no campo, mas a equipa está de parabéns.""Não muda nada. O objetivo é sempre de entrar em campo para ganhar, independentemente do adversário. Sabemos que vamos defrontar umas das melhores seleções mas o nosso objetivo não muda", terminou.