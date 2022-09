Mbappé em novo braço de ferro com a federação: craque não quer tirar fotos com patrocinadores

A imprensa francesa relata que Kylian Mbappé se recusa a participar numa ação publicitária da seleção gaulesa, à semelhança do que tinha acontecido em março. O craque do PSG não quer participar numa sessão fotográfica com alguns patrocinadores da equipa (Uber Eats, KFC e Coca-Cola), agendada para amanhã, devido à questão dos direitos de imagem."O Kylian Mbappé decidiu não participar na sessão de fotos prevista para esta terça-feira com a seleção de França depois de a federação se ter recusado a mudar a convenção dos direitos de imagem dos jogadores", explicou a assessoria de imprensa do avançado, num comunicado divulgado pela AFP.Mbappé e a sua advogada entendiam em março que os jogadores deviam ter o direito a poderem controlar as marcas com as quais são associados enquanto internacionais. Neste caso, avança a imprensa do país, não está em causa dinheiro, mas sim a ligação a determinadas marcas do ponto de vista moral e ético.Mas a federação francesa não planeia fazer alterações ao nível dos sponsors, pouco tempo antes do arranque do Mundial. Em junho o presidente do organismo, Noël Le Graet, teve uma reunião com a advogada e com a mãe do craque francês, sem no entanto terem sido feitos grandes avanços nesta matéria.O 'L'Équipe' adianta ainda que o presidente da federação lembrou aos jogadores que este ano a FIFA aumentou os valores a distribuir pelas federações, e que a francesa vai encaixar 440 milhões de euros (em 2018 foram 344 milhões), sendo que 30 por cento dessa verba vai para os jogadores e para o staff.