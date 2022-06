Miguel Vítor estreou-se a titular e com um empate pela seleção de Israel

Miguel Vítor fez esta quinta-feira a estreia pela seleção de Israel, pouco tempo depois de receber a nacionalidade daquele país. O jogador formado no Benfica foi titular e alinhou os 90 minutos no empate caseiro ante a Islândia (2-2), a contar para a fase B da Liga das Nações.Abada (25') abriu a contagem para os da casa. Helgason (42') e Sigurdsson (53') operaram a reviravolta para os nórdicos, com Weissman (84') a fixar o empate final em Haifa.O central, de 32 anos, conta várias internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas mas nunca chegou a estrear-se pela seleção principal lusa. Miguel Vítor joga no Hapoel Beer Sheva, em Israel, desde 2016.