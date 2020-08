Modric e Rakitic falham embate com Portugal no arranque da Liga das Nações

Os médios Luka Modric e Ivan Rakitic, as 'estrelas' da seleção croata, vão falhar em setembro o embate com Portugal, que marca o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol, anunciou esta quinta-feira a federação local.

De acordo com o organismo, Modric e Rakitic, que atuam em Espanha no Real Madrid e no FC Barcelona, respetivamente, chegaram a um "acordo de respeito" com o selecionador Zlatko Dalic para poderem ser dispensados da janela de jogos de setembro das seleções, que inclui também um duelo com a França, a contar igualmente para a Liga das Nações.

Sem o seu capitão (Modric) e vice-capitão (Rakitic), a Croácia defronta o detentor do título Portugal, no Porto, no Estádio do Dragão, em 05 de setembro, e três dias depois viaja até Paris para enfrentar os atuais campeões mundiais, numa reedição da última final do Campeonato do Mundo, em 2018, na Rússia.

Da lista dos 23 jogadores convocados, destaque para Ivan Perisic, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões com o Bayern Munique, na fase final que decorreu em Lisboa.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town, Ing) e Ivo Grbic (Lokomotiva).

Defesas: Domagoj Vida (Besiktas, Tur), Dejan Lovren (Zenit, Rus), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid, Esp), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen, Ale), Borna Barisic (Glasgow Rangers, Esc), Duje Caleta-Car (Marselha, Fra), Dario Melnjak (Rizespor, Tur) e Mile Skoric (Osijek).

Médios: Antonio Colak (Rijeka), Ante Budimir (Maiorca, Esp), Mateo Kovacic (Chelsea, Ing), Marcelo Brozovic (Inter Milão, Ita), Milan Badelj (Lazio, Ita), Mario Pasalic (Atalanta, Ita) e Nikola Vlasic (CSKA Moscovo, Rus).

Avançados: Ivan Perisic (Bayern Munique, Ale), Andrej Kramaric (Hoffenheim, Ale), Ante Rebic (AC Milan, Ita), Josip Brekalo (Wolfsburgo, Ale) e Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb).