Musa estreia-se nos convocados da seleção da Croácia

Petar Musa, avançado do Boavista que deverá ser anunciado em breve como reforço do Benfica , foi esta segunda-feira convocado por Zlatko Dalic para os próximos compromissos da seleção da Croácia para a Liga das Nações."Marcou doze golos no Boavista esta temporada e vai transferir-se para um grande clube. É um avançado clássico e esta será uma boa oportunidade para o vermos. Merece a oportunidade e tudo vai depender dele", explicou Zlatko Dalic, em declarações reproduzidas no site da federação croata.A Croácia, recorde-se, vai defrontar Dinamarca, França e Áustria no grupo 1 (A) da Liga das Nações.