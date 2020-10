Nélson Semedo: «Queríamos ganhar, mas não é um mau resultado»

Nélson Semedo foi titular da Seleção Nacional no nulo diante da França para a Liga das Nações. No final do encontro, o lateral-direito português destacou a boa exibição da equipa lusa perante um adversário de grande qualidade e admitiu que o empate acaba por ser positivo.





"No geral fizemos um grande jogo. A defender estivemos muito bem. A França tem uma grande equipa, quer à frente, quer atrás, mas conseguimos controlá-los bem. Queríamos ganhar, mas não é um mau resultado", afirmou Nélson Semedo, na flash interview, à RTP.O jogador recusou a ideia de que tenha havido um respeito excessivo pelos gauleses, falando em algo mútuo. "Acho que as duas tiveram respeito. São duas grandes equipas e sabíamos que o mínimo deslize ou erros podíamos sofrer golos. Se não formos cautelosos podemos sofrer com as consequências"Colocado na direita da defesa, tendo Mbappé pela frente, Semedo deixou claro que a oposição de respeito não o assustou. "Nem sempre o jogo vai a favor das minhas qualidades. Hoje pedia mais a nível defensivo, mas ainda consegui chegar à frente algumas vezes e até cheguei bem. Não conseguimos marcar mas é importante não termos saído a derrota."Por fim, e continuando na estrela do Paris SG, o jogador do Wolverhampton assumiu que a saída de Mbappé, já na fase final, não o fez baixar a guarda. "Tentámos focar-nos em nós mesmos. Procurámos rentabilizar os que entram na nossa equipa, os outros tentámos controlar.