Nuno Mendes: «Dentro de campo tornámos o jogo fácil»

Nuno Mendes considerou que Portugal realizou um "bom jogo" e que o foi tornando mais fácil com o passar dos minutos, após a goleada (4-0) da equipa das Quinas diante da Suíça."Foi um bom jogo. Um início muito difícil, mas a partir dos 15/20 minutos controlámos, colocámos o nosso jogo em prática e dai saímos com este resultado. Dentro de campo tornámos o jogo fácil. Encarámos com máxima concentração e rigor, fez parecer o jogo fácil, mas não foi de todo. A Suíça tem uma grande seleção", começou por referir à Sport TV."É sempre uma alegria jogar por Portugal e pretendo dar o máximo em todos os jogos. Do primeiro ao ultimo minuto. Vou fazer sempre isso.""Golo do Portimão? Foi o primeiro e único acho eu. Um grande golo. Não marquei , mas ajudei o que é o mais importante. Todos queremos jogar a titular, mas o míster é que decide. Dou o máximo nos treinos, pode ser que jogue ou não. Mas tenho outro jogador com a qualidade, o Raphael."É um sonho jogar com os melhores do Mundo. Estou a jogar com o Ronaldo, tanto ele como outros grandes jogadores. Fico contente por partilhar o campo com eles.""Não pretendo falar agora. Quero aproveitar estes jogos na Seleção e depois falamos dos clubes."Já à RTP, Nuno Mendes voltou a reforçar a boa exibição de Portugal e a luta pela titularidade com Raphael Guerreiro. "Foi um grande jogo. Estou muito feliz por jogar neste estádio que representa muito para mim. Além disso, foi uma grande vitória, a equipa encarou bem o jogo, saímos daqui com uma vitória confortável e agora há que encarar os próximos dois jogos.""Foi um início de jogo muito turbulento. A Suíça é uma grande seleção, causou-nos problemas nos primeiros minutos mas a partir daí a equipa encarou bem o jogo, esteve muito tranquila com bola, desde trás até à frente e foi daí que partiram os nossos golos todos. A equipa encarou o jogo com o máximo caráter e fizemos 4-0, uma grande vitória.""Tanto eu como o Guerreiro somos jogadores da Seleção. Jogue eu ou ele, fico contente na mesma. Estamos a representar Portugal e o Raphael é um grande jogador também, como todos sabem.""Agora estamos na Seleção. Vou continuar lá, estou muito feliz, ajudaram-me muito e acho que mostrei dentro de campo o à vontade. Agora é concentrar na Seleção, depois no clube."