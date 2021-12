O grupo de Portugal: Checos já esperavam sorteio difícil, Suíça fala em grande desafio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador checo de futebol, adversário de Portugal na Liga das Nações A, disse esta quinta-feira que já esperava defrontar seleções complicadas, enquanto a Suíça perspetivou um "grande desafio", num grupo 2 que terá ainda Espanha como oponente.

Checos, que foram promovidos à Liga A, e helvéticos estão inseridos na 'poule' 2, juntamente com Portugal, que venceu a prova no ano de estreia, em 2019, e Espanha, finalista na última edição.

"Temos adversários que não enfrentávamos há muito tempo. No final, aconteceu. Era difícil encontrar um adversário fácil. É uma grande honra estar entre as 16 melhores equipas da Europa", disse Jaroslav Silhavy, após conhecido o sorteio realizado em Nyon, Suíça.

Já o presidente da federação checa, Petr Fousek, falou na recompensa de poder ver a sua seleção no nível de elite da terceira edição da prova: "Os adeptos podem esperar por algo no próximo verão. Fomos recompensados. A equipa lutou muito e conquistou merecidamente."

Por sua vez, o selecionador helvético, Murat Yakin, considerou que se trata de um grande desafio, que pode ser encarado para preparar da melhor maneira a participação no Mundial2022.

"Será um grande desafio para nós e uma boa preparação para o Campeonato do Mundo do Qatar. Queremos mostrar um bom futebol e de sucesso. Se todos os jogadores chegarem em boa forma, podemos aspirar a lutar pelos dois primeiros lugares", disse Yakin, citado pela página da Federação Suíça na Internet.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que, quatro das seis rondas, têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta 'final four' da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.