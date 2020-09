O onze de Portugal para o jogo com a Suécia

Depois do convincente triunfo perante a Croácia, Portugal visita esta noite Solna, na Suécia, em mais uma partida da Liga das Nações na qual tentará alcançar mais uma vitória que permita manter-se em boa posição na luta pelo acesso à final four da prova. Um duelo importante, no qual Fernando Santos aposta no seguinte onze. A grande novidade é mesmo a integração de Cristiano Ronaldo, numa partida na qual o capitão tentará chegar aos 100 golos pela turma das quinas.





: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes e Moutinho; Cristiano Ronaldo, João Félix e Bernardo Silva