Pogba: «Conseguimos subir a colina»

Karim Benzema apontou um dos golos no triunfo da França diante da Espanha na final da Liga das Nações e, no final do encontro, destacou a conquista a nível pessoal, ele que esteve ausente da seleção gaulesa durante cinco anos e meio.



"A nível coletivo e pessoal, queria muito ganhar um troféu com a seleção, e hoje consegui. Foi um jogo difícil, contra uma equipa muito boa. Mostrámos caráter, porque esta equipa é muito, muito forte, nunca desiste, e voltámos a provar isso hoje", começou por referir.

"É o sinal das grandes equipas, que não entram em pânico, são pacientes e esperam pelo momento certo. Nunca desistimos e marcámos dois golos. Vou aproveitar este troféu, vamos qualificar-nos para o Mundial e disputá-lo", assegurou.



Também Pogba fez o rescaldo da final. "Começámos mal na primeira parte, fomos dominados. Tivemos de reagir e marcámos dois minutos depois de sofrer. É verdade que temos de ser melhores, mas o resultado acabou por ser a vitória", afirmou, prosseguindo: "Quando se ganha, é sempre bom. Nunca estamos satisfeitos e jogámos uma meia-final contra a Bélgica, uma final com Espanha, com jogadores de qualidade. Conseguimos subir a colina".