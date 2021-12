Portugal conhece adversários da Liga das Nações: siga o sorteio em direto

há 36 min 16:01

Composição dos grupos no sorteio da Liga das Nações

Liga A



Pote 1: França, Bélgica, Itália e Espanha.



Pote 2: Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.



Pote 3: Inglaterra, Polónia, Suíça e Croácia.



Pote 4: País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.







Liga B



Pote 1: Ucrânia, Suécia, Bósnia e Herzegovina e Islândia.



Pote 2: Finlândia, Noruega, Escócia e Rússia.



Pote 3: Israel, Roménia, Sérvia e República da Irlanda.



Pote 4: Eslovénia, Montenegro, Albânia e Arménia.





Liga C



Pote 1: Turquia, Eslováquia, Bulgária e Irlanda do Norte.



Pote 2: Grécia, Bulgária, Luxemburgo e Macedónia do Norte.



Pote 3: Lituânia, Geórgia, Azerbaijão e Kosovo.



Pote 4: Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Gibraltar e Ilhas Faroé.





Liga D



Pote 1: Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Liechtenstein e Malta.



Pote 2: Letónia, São Marino e Andorra.