Portugal conhece adversários na Liga das Nações: siga o sorteio em direto

há 1 horas 14:50

Sorteio em Paris

A Seleção Nacional vai ficar a conhecer esta quinta-feira os adversários no Grupo A da Liga das Nações, integrando o pote 2 no sorteio que vai decorrer em Paris, a partir das 17 horas.



Portugal venceu a competição na sua estreia, em 2019, ao superiorizar-se na final, no Estádio do Dragão, aos Países Baixos, por 1-0. Em 2021, a França bateu a Espanha por 2-1 e, em 2023, o conjunto ibérico conquistou o troféu, no desempate por grandes penalidades (5-4) ante a Croácia, após 0-0.