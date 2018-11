Portugal já conhece todos os adversários na final four da Liga das Nações: as datas a reter

Liga das Nações: quem já subiu, quem desceu e quem ganhou acesso ao playoff do Euro'2020



Liga das Nações: quem já subiu, quem desceu e quem ganhou acesso ao playoff do Euro'2020

Portugal já conhece os seus três possíveis adversários na final four da Liga das Nações, que será disputada no nosso país entre 5 junho e 9 de junho do próximo, no Estádio do Dragão e no D. Afonso Henriques: Inglaterra, Suíça e Holanda, esta última a carimbar a passagem esta noite, num empate dramático com a Alemanha ( 2-2 ). O emparelhamento será conhecido a 3 de dezembro, quando for realizado o sorteio.As meias-finais serão disputadas a 5 e 6 de junho, ao passo que o jogo de 3.º/4.º lugar e a final irão ocorrer no dia 9. Estas quatro seleções são as vencedoras dos respetivos quatro grupos da Liga A.