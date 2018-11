Portugal na 'final 4' da Liga das Nações: a influência no apuramento para o Euro'2020

Ainda tem dúvidas sobre a Liga das Nações? Este vídeo explica-lhe tudo Ainda tem dúvidas sobre a Liga das Nações? Este vídeo explica-lhe tudo

Com o empate ( 0-0 ) em Itália, Portugal garantiu um lugar na final four da Liga das Nações, sendo até a primeira seleção a consegui-lo - França, Bélgica e Espanha lideram os respetivos grupos da Liga A e poderão em breve confirmar a passagem. Ao mesmo tempo, também ganhou a presença no playoff de apuramento para o Euro'2020, caso necessite do mesmo.Ao terminarem em primeiro no grupo 3 da Liga, os campeões europeus estarão assim no sorteio de 3 de dezembro, em que ficarão definidos os emparelhamentos entre os quatro finalistas que discutirão o troféu da primeira edição desta prova. A final four, refira-se, será disputada no nosso país (no Porto e em Guimarães, com meias-finais a duas mãos e final a uma mão, entre 5 e 9 de junho.Com esta boa prestação de Portugal até ao momento na Liga das Nações, muitos questionam-se sobre que vantagens terá a equipa das quinas no que respeita ao apuramento para a fase final do Euro'2020. A Liga das Nações, como se sabe, tem influência na qualificação para o próximo Campeonato da Europa. Para já, as 55 seleções serão divididas em 10 grupos de cinco ou seis. As duas primeiras de cada grupo terão lugar garantido no Europeu. As outras quatro vagas serão encontradas através de playoff disputado pelos vencedores de cada um dos grupos da Liga das Nações, sendo que cada liga terá um caminho próprio - isto é, haverá um vencedor do playoff nas ligas A, B, C e D.No entanto, as seleções que estarão nesse playoff de apuramento para o Euro apenas ficarão definidas após a conclusão da fase de apuramento. Garantido o primeiro lugar, se Portugal falhar a qualificação via fase de grupos tem aqui esta alternativa.E como se processará? Se falhar o apuramento direto, a Seleção Nacional, como vencedora de um dos grupos da Liga A, medirará forças com os outros três vencedores de grupo nesta Liga... se todos eles não conseguirem o apuramento. Se os restantes vencedores dos grupos da Liga A conseguirem passagem direta via fase de grupos, o lugar delas no playoff passa diretamente para a equipa com melhor ranking dessa mesma Liga que não tenha conseguido a qualificação.Pode mesmo acontecer que haja menos de quatro equipas de uma só Liga que tenham falhado o apuramento na fase de grupos. Também nesse caso, estão previstas soluções: as vagas serão ocupadas tendo em atenção o ranking geral da Ligas das Nações.