A festa da Seleção nos Aliados: Mar de gente aclamou heróis portugueses

23h58 - As pessoas continuam nos Aliados, há música e muita alegria. A festa, em tons de vermelho e verde, parece que vai prolongar-se pela noite dentro...23h48 - O autocarro deixa a Avenida dos Aliados.23h45 - Os jogadores acenam às pessoas e entram no autocarro. Cristiano Ronaldo - que esta noite falou da- leva a taça.23h42 - Os jogadores abandonam a varanda.23h40 - Ronaldo pede à multidão para cantar o hino de Portugal, que acede. Todos entoam 'A Portuguesa' em plenos pulmões.23h39 - Ronaldo é uma espécie de 'cicerone' e passa agora o microfone a Gonçalo Guedes: "Parabéns a toda a equipa e somos justos vencedores!", diz o avançado que marcou o golo à Holanda.23h39 - Agora fala Pepe, também ele ovacionado. "Obrigado a todos, temos de agradecer esta semana que passámos aqui no norte, viva Portugal e viva a Seleção".23h38 - Fernando Gomes, líder da federação, também se dirige à multidão, agradecendo.23h38 - Fernando Santos agradece o apoio dos portuenses.23h27 - A multidão grita "Ronaldo, Ronaldo"23h36 - "É a minha primeira vez aqui nos Aliados. Impressionante. Bonito. Em nome da Seleção, muito obrigado a todos vocês, sem o vosso apoio isto não era possível. Muito obrigado!", acrescenta Ronaldo.23h35 - Cristiano Ronaldo fala à multidão e convida-a a cantar "campeões, campeões nós somos campeões".23h33 - Os jogadores surgem na varanda da câmara municipal do Porto; Cristiano Ronaldo levanta a taça e passa-a aos companheiros de equipa. O capitão bate no peito, aplaude e aponta para a multidão.23h30 - A comitiva está a entrar no edifício da Câmara Municipal do Porto, onde é recebida por Rui Moreira; milhares de pessoas gritam, cantam e ovacionam os jogadores.23h28 - O autocarro chega à Avenida dos Aliados; os jogadores, treinadores e dirigentes deixam o veículo. João Moutinho leva a taça ganha esta noite no Dragão.23h16 - As pessoas acenam com bandeiras e cachecóis à passagem do autocarro pelas ruas da Invicta.23h17 - O autocarro que transporta a Seleção Nacional acaba de sair do Estádio do Dragão, rumo à Avenida dos Aliados.23h08 - Milhares de pessoas estão na Avenida dos Aliados à espera de ver a taça e os jogadores.22h56 - A Seleção Nacional ganhou a Liga das Nações no Porto mas em Lisboa também há festa. Algumas pessoas foram até ao Marquês de Pombal e ouvem-se muitas buzinadelas na emblemática rotunda lisboeta.22:47 - Éder, o herói do Euro'2016, já reagiu à conquista da Liga das Nações 22:45 - Danilo congratulou-se com a conquista da Liga das Nações , ainda para mais no estádio do FC Porto, o seu clube. O jogador elogiou o espírito de grupo da Seleção e garante que Portugal merecia esta Taça.22:41 - Cristiano Ronaldo levantou este domingo, como capitão, o segundo troféu ao serviço da seleção portuguesa, a Liga das Nações, mas, na sua terceira final, no Estádio do Dragão, voltou a ficar em branco 22:35 - Fernando Santos reforçou este domingo o estatuto de único treinador com títulos ao comando da seleção portuguesa de futebol , ao juntar a Liga das Nações, com um triunfo sobre a Holanda (1-0), na final do Dragão, ao Euro'2016.22:31 - António Costa já reagiu à conquista da Seleção Nacional: "Ganhámos esta primeira Liga das Nações. O Dia de Portugal começou umas horas mais cedo graças à nossa equipa".22:25 - Resignado pela derrota, Ronald Koeman lamentou o desaire e a atuação da Holanda. "Sabíamos que devíamos estar no nosso melhor e infelizmente não conseguimos", disse.22:23 - A Liga Portugal deixou uma mensagem de felicitações à Seleção Nacional através de um comunicado emitido no seu site oficial. "É uma imensa satisfação e orgulho assistir a mais este feito do futebol português. Esta é uma equipa de exceção e a prova que o trabalho a longo prazo traz benefícios claros. Uma palavra para a equipa diretiva da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu Presidente, Fernando Gomes, que tem trabalhado de forma profissional para que estes sucessos todos acontecessem. Parabéns", afirmou Pedro Proença.22:22 - Ainda antes de rumarem ao Dragão, há milhares de adeptos a celebrar nas imediações do Estádio do Dragão.