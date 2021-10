«Quem impôs esta regra nunca jogou futebol»: reações dos jogadores espanhóis ao golo de Mbappé

O golo de Mbappé, que deu a vitória à França na final da Liga das Nações diante da Espanha, gerou controvérsia. Os espanhóis ficaram a pedir fora de jogo do avançado francês, mas o lance foi validado pelo árbitro. Uma decisão que alguns jogadores espanhóis disseram não compreender, no final do encontro (lLeia aqui a análise do árbitro Record ao lance).





"Mbappé estava fora de jogo, mas o árbitro considerou que o Eric se fez à bola e isso anulou o fora de jogo. Foi isso que nos explicou. Tens de querer jogar a bola e o Eric só a queria cortar", apontou Busquets, em declarações citadas pela 'Marca'."Não entendo. O árbitro está lá para decidir. O que pedi foi que fosse ver ao monitor [do VAR]. O fora de jogo é claro, mas ele argumenta que o Eric tem possibilidade de jogar [a bola]. É difícil para mim entender a posição do VAR", lamentou Azpilicueta, enquanto Laporte preferiu não se alongar muito sobre o lance: "Existem novas regras e cada árbitro interpreta à sua maneira, neste caso a favor deles. Não quero falar mais sobre isso."Eric García foi outro dos protagonistas do lance, que aconteceu aos 80 minutos, e deixou um reparo à regra implementada. "A bola é lançada para as minhas costas e tento disputá-la taco a taco com Mbappé que está fora de jogo. O árbitro disse-me que tenho intenção de jogar a bola. Essa é a regra. É uma jogada que está claramente fora de jogo, em que um defesa nunca na vida se pode escusar de disputar a bola", atirou.Também Oyarzabal deixou críticas a quem ajuizou o lance, dizendo mesmo que quem impôs esta regra "nunca jogou futebol". "Todos nós que jogamos futebol vimos que é fora de jogo. Quem impôs esta regra nunca jogou futebol e não sabe o que se passa. Eric não quer jogar a bola, quer cortar. O árbitro entende que ele quer jogar. É algo que deve mudar", realçou.