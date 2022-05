Rafael Leão e as palavras de Maldini: «Intocável? Sinto-me em casa no Milan»

Rafael Leão não escondeu o orgulho de voltar a representar a Seleção. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o avançado do Milan falou dos jogos de Portugal na Liga das Nações e do seu momento de forma."É sempre um orgulho vir à Seleção, seja em Alvalade ou em outro estádio qualquer. Tenho a certeza que vai estar um grande ambiente, os portugueses estão desejosos de nos ver a, talvez, levantar mais um troféu"."Sim, sabemos que a Espanha é uma grande seleção, mas nós também o somos. Iremos bater de frente com eles assim como com as outras equipas. Não há jogos fáceis mas queremos ganhar"."Tenho mais dois anos de contrato com o Milan. Claro que fico muito contente com as palavras, sinto-me em casa, mas agora estou na Seleção e o foco é esse"."Estamos a preparar bem o jogo. Sabemos que a Espanha é muito forte na posse de bola. Vamos com certeza explorar as fragilidades deles, e é o que temos feito neste estágio, preparar o jogo. Entrar com uma vitória será muito importante"."Muito contente, mas sempre com os pés assentes no chão. Sinto-me orgulhoso e muito contente por trabalhar com jogadores experientes e que já conquistaram troféus muito importantes. Saí jovem do Sporting, fui para o Lille, para um campeonato que muita gente não dá por ele. É um campeonato forte e evoluí muito aí como jogador. Depois dei o passo para o Milan. Os primeiros anos não foram como eu queria, mas agora sinto que estou muito mais maduro, confiante, e espero alcançar coisas grandes no futuro".No Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, Portugal começa por defrontar a Espanha, a 2 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, a 5, com a Suíça, e a 9, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos. Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.