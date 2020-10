Raphaël Guerreiro: «Estou habituado a jogar de três em três dias»

Titular diante da seleção do país no qual nasceu, Raphaël Guerreiro enalteceu o equilíbrio do encontro frente à França, considerando que Portugal teve algumas chances para fazer pender a balança a seu favor.





"Tivemos uma boa disposição ofensiva e defensiva também. Tivemos algumas ocasiões para fazer um golo", começou por dizer o canhoto, à imprensa gaulesa.Sobre o grupo, o defesa do Borussia Dortmund enalteceu o facto de "haver muitas equipas fortes", algo que no seu entender "se perceber nos jogos, nomeadamente no desta noite".Quanto ao que aí vem, com uma partida diante da Suécia já na quarta-feira, o canhoto não pareceu preocupado... "Vamos fazer a recuperação do costume. Estou habituado a jogar de três em três dias".