Ronaldo e a Bola de Ouro: «O que posso fazer mais? Acho que nada, sinceramente»

Conquistada a Liga das Nações, com três golos na vitória alcançada nas meias-finais, Cristiano Ronaldo voltou a ser tema de conversa a propósito da Bola de Ouro, o troféu atribuído ao melhor jogador do Mundo. Na zona mista do Dragão, e já depois de ter falado à RTP , CR7 admitiu que gostava de voltar o prémio da FIFA, ainda que deixe claro que o seu foco principal são os troféus coletivos."Eu acho que ajuda tudo, sejam troféus coletivos ou individuais. Já não vivo obcecado pelos troféus. As coisas acontecem naturalmente. Gostava [de ganhar a Bola de Ouro], não vou mentir… Este era um troféu que gostava de ganhar muito.Acho que não há nenhuma época em que jogue mal e não mereça estar entre os melhores. Os números falam por si mesmos há 16 anos. Não estou a valorizar-me. Os números não enganam: ganhei três troféus esta época, estive bem outra vez, estive bem nesta competição. O que posso fazer mais? Acho que nada, sinceramente""Não. Os números falam por si. Não tenho de demonstrar nada a ninguém, nunca!""Quando acabas por ganhar troféus crias um certo hábito nas pessoas. Isso é bom, saudável. Em 2016 ganhámos o Europeu, hoje ganhámos a Liga das Nações. Acho que esta Seleção tem muito potencial para evoluir e estou seguro que no futuro vai ganhar mais troféus importantes.Se houver continuidade porque esta é uma seleção bastante jovem, daqui a 2, 3 ou 4 anos vão maturar e vão ser cada vez melhores. Com Ronaldo? Espero que sim. Estou bem, sinto-me útil. Sinto-me motivado e gosto de jogar na seleção mas o Cristiano não é eterno. Vai haver um dia em que não venho mais à seleção mas para isso ainda falta muitos, muitos anos."