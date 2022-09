Rúben Dias após desaire frente a Espanha: «O peso da derrota é grande»

Rúben Dias lamentou o golo sofrido por Portugal já perto do fim do jogo com Espanha, no qual considerou que a equipa das quinas teve as melhores ocasiões para marcar.





"É tão simples como isto: nós acabámos por ser constantes durante todo o jogo. É verdade que houve mais domínio da Espanha, mas ainda assim estivemos sempre muito ligados nos duelos. A ideia era quando pudéssemos aproveitar aquilo que são as nossas melhores armas, mas o futebol é assim e aconteceu infelizmente o golo deles perto do fim. Mas lá está: é seguir em frente e o caminho é esse", começou por referir o central português à RTP."No final de contas, acho que até acabámos por ter as melhores oportunidades do jogo. Eles tiveram o golo e à exceção desse lance, agora assim que me lembro - até posso estar enganado porque o jogo está ainda muito fresco - não há mais nenhuma ocasião flagrante deles. Não há mais nada a dizer e é seguir em frente", vincou.Rúben Dias falou depois do peso da derrota ao microfone da Sport TV. "O peso da derrota é grande. Somos ambiciosos, queremos estar nas finais e ganhar e por isso não dá para aliviar este desapontamento. Não criaram nenhuma ocasião flagrante e nós tivemos as melhores oportunidades, mas o futebol é isto", reconheceu, antes de abordar o lance do golo que decidiu o jogo."Depois da bola partir é complicado, eles tinham muitos jogadores na frente, mas houve demasiada passividade naquele momento. Temos de ser mais agressivos. É óbvio que ao estarmos a chegar ao fim do jogo, há uma tendência para a partida se tornar mais frenética. Temos de seguir em frente", concluiu.