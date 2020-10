Rúben Dias: «Cristiano é um baixa um bocadinho maior do que outro jogador»

Rúben Dias lembrou que a baixa de Cristiano Ronaldo tem mais peso do que qualquer outra. Na conferência de imprensa, o defesa alertou ainda para os perigos da seleção sueca. Portugal defronta esta quarta (19h45) a Suécia, para a Liga das Nações.



Casos positivos de Covid-19





Como é óbvio, não são fatores positivos, não é algo que se quer que aconteça, mas dado o contexto que estamos a viver neste momento faz parte. Faz parte do jogo. Há que saber lidar com isso. Estamos preparados para qualquer situação que aconteça. Esta situação já se prolonga há bastante tempo infelizmente. Mas por essa razão já todos aprendemos a viver assim e com os cuidados que temos de ter e com esta parte de isolamento que temos de ter no nosso dia-a-dia. Faz parte. Ninguém o deseja mas temos de saber lidar.Pensamos sempre jogo a jogo, treino a treino. Objetivo é sempre fazer melhor. O momento em que começarmos a pensar que somos mais fortes que nunca e imbatíveis será o primeiro em que ficamos fragilizados. Será mais um jogo a disputar e queremos muito vencer.Não é normal um jogador da idade do Pepe continuar com a performance que tem tido. Devemos estar felizes por ainda ter saúde e discernimento para ter a capacidade a que tem jogado. Individualmente, há poucos privilégios melhores do que ter experiência e vivência em campo do que jogar com ele ao meu lado. Por tudo o que o Pepe representa, onde já jogou e já ganhou. Vejo como uma grande oportunidade de aprender mais a cada dia e a cada segundo.Não nos devemos enganar pelo jogo que já disputámos, que se tornou mais fácil também devido às dificuldades que lhes causámos. Não nos podemos esquecer da equipa que nos criou dificuldades antes da expulsão. É uma equipa com qualidade, forte fisicamente. Vai ser um jogo muito difícil e só estando no nosso melhor podemos ganhar.Qualquer jogador que se ausente é uma baixa de peso. Cristiano é um baixa um bocadinho maior do que outro jogador, mas estamos preparados e faz parte.