Rúben Dias e o jogo com a Rep. Checa: «Preocupa-nos o mesmo de sempre que é ganhar»

Rúben Dias perspetivou esta sexta-feira o duelo de Portugal com a República Checa, da 5.ª jornada da Liga das Nações. Um encontro para o qual o central português sabe que não terá a companhia de Pepe na defesa, visto que o jogador do FC Porto está lesionado."A equipa está bem. Infelizmente o Pepe teve de sair, mas a equipa está forte e preparada para o jogo de amanhã", começou por dizer Rúben Dias na conferência de imprensa."Não há muito a acrescentar. Foi tomada a decisão pelo próprio e há que respeitar, como ele pediu. Não adianta fazer muitos mais comentários. A decisão está tomada e ponto final.""Não faz sentido individualizar, mas realçar equipa e perigos que podem criar. Têm as suas armas, são uma equipa perigosa e temos de estar bem. Preocupados connosco e fazer o que somos capazes. Assim tudo fica mais fácil.""Já estamos juntos há muito tempo. É a minha primeira vez com o Djalo no estágio. Ideia de jogo esta definida há muito tempo e é mais fácil conectarmos. Danilo já conheço há muito. Central não é a posição natural dele mas desempenha-a muito bem. Treinámos juntos e faz parte do processo.""Acredito que simplesmente por matemática, quanto mais jogadores o nosso país puder te nas melhores competições, neste caso na melhor liga do mundo, melhor para Portugal e melhor para nós. Vem qualidade, vem experiência, num dos contextos mais difíceis do futebol. Torna-nos preparados para seja o que for.""O que vai na cabeça deles, preocupa-os a eles. A nós preocupa o mesmo de sempre: ganhar. É mais um jogo, uma competição importante para nós e com outra que está para chegar é oportunidade de melhorarmos. O objetivo é só um, que é ganhar."