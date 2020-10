Rúben Dias e o lance com Giroud: «Não fazia parte dos planos ver um amarelo tão cedo»

Rúben Dias afirma que o choque diante de Olivier Giroud, momento em que viu o cartão amarelo, são lances "que fazem parte do jogo", apesar de não estarem previstos nas cabeças dos jogadores antes do início da partida.

"São lances que fazem parte do jogo, não faz parte dos planos de um jogador ver um amarelo tão cedo. Aconteceu, estava a saltar a acabei por acertar-lhe. Não é algo que possamos prever antes do início do jogo, temos de lidar com isso", começou por referir o defesa-central português, no final do empate a zeros entre Portugal e França, em jogo a contar para o grupo 3 da Liga A.

Ausência de público nas bancadas

"Para nós, como é obvio, o jogo tem outra dimensão com público torna-o mais emotivo, mais bonito. As condições são difíceis [devido à Covid-19] e há que respeitar, poder contar com adeptos é sempre mais positivo, claro."

Adaptação a Inglaterra e ao Manchester City

"Infelizmente não me vou pronunciar. Sinto-me bem e acredito no meu trabalho."

Jogo contra a Suécia

"Vamos ver. É jogo a jogo. Ao fim ao cabo defrontamos uma seleção muito forte [a França] e o facto de termos cedido pouco espaço ao adversário e estarmos sempre perto de ganhar o jogo dá-nos alento para prepararmos o próximo", concluiu.