Rúben Dias: «Quando o aperto é maior, é preciso uma vontade extra»

Rúben Dias fez dupla no centro da defesa com José Fonte e no final do encontro destacou a capacidade de sacrifício da seleção frente à Itália"Uma partida muito difícil, especialmente na 1ª parte. Uma Itália forte a criar dificuldades. É de destacar a capacidade de a equipa aguentar, sofrer e correr muito. Quando os ajustes não estavam bem, sacrificávamo-nos e compensávamos de outra maneira, com atitude e capacidade física. Na 2ª parte controlámos melhor e conseguimos ter mais bola, chegámos mais vezes à área com capacidade para fazer golo. É destacar o esforço de toda a equipa e o apuramento".Com este empate, Portugal garantiu o apuramento para a final four da Liga das Nações que será disputada em Portugal, mais concretamente em Guimarães e Porto."Nesses momentos em que o aperto é maior, em que o ajuste não corre como queremos, é preciso ter essa vontade extra. Hoje foi muito isso. Uma equipa italiana muito forte e nós a ajustar-nos da maneira como conseguimos. Quando isso não chegou, tivemos de usar muita vontade de queremos conseguir já aqui o apuramento", lembrou o defesa à RTP3.