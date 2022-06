Rúben Neves e a ausência de Ronaldo: «É o melhor jogador do Mundo mas estamos todos preparados»

Rúben Neves, jogador do Wolverhampton, fez este sábado a antevisão ao Suíça-Portugal, jogo do grupo A2 da Liga das Nações (19H45)."Com toda a naturalidade possível. Como o mister disse, somos 26 jogadores preparados para jogar, todos estão a 100 por cento para poderem contribuir e depois cabe ao mister fazer a gestão. Todos preparadíssimos para serem chamados e ajudarem a Seleção"."Acho que vão fazer alguns ajustes vendo o jogo de Alvalade, tal como nós o iremos fazer. Os jogos nunca são iguais e sabemos que jogar lá nunca é fácil, já temos essa experiência. Vamos com a perceção de que temos de estar a 100 por cento e dar o nosso melhor para vencer"."Vai ao encontro à primeira resposta que dei. O mister disse que éramos 26 jogadores e que estamos todos preparados. Como é óbvio o Cristiano é o melhor jogador do Mundo e é sempre bom jogar com ele, mas tenho a certeza que estamos todos preparados para ajudar a trazer mais três pontos"."É um excelente jogador, por isso é que é convocado para a Seleção, mas cabe ao mister tomar as melhores decisões consoante os jogos. Acho que isso vai de novo ao encontro do que disse, estamos todos preparados. Em relação ao Wolves não vou comentar, não me cabem a mim as transferências do clube".