Rúben Neves: «Hoje estivemos mais perto do que queremos mostrar ao nosso povo»

Rúben Neves realçou o controlo que Portugal teve do jogo, após a goleada (4-0) diante da Suíça, na 2.ª jornada da Liga das Nações."Foi um bom jogo da nossa parte. Tivemos dificuldades nos minutos iniciais ao adaptar à pressão da Suíça. O golo anulado foi um clique para despertamos e impormos o nosso futebol. Controlámos com bola e sem bola. Era impossível estar no ritmo elevado que estávamos todo o jogo. Controlámos, foi um bom jogo e estamos felizes", começou por referir à Sport TV."É uma questão de confiança após o primeiro golo. A equipa ganhou confiança, criámos muitas oportunidades. Estava 3-0 na 1ª parte, podíamos ter marcado mais ainda. Foi o clique para impôr o nosso futebol. O golo do William deu-nos confiança para ganhar aqui em casa."Estamos a pensar em nós e no nosso futebol. Sabíamos que tínhamos de fazer um jogo melhor do que em Espanha. Apesar do empate, haviam coisas a melhorar. Tal como hoje também há aspetos a melhorar. Hoje estivemos mais perto do que queremos mostrar ao nosso povo."O meu futuro passa por Portugal. Tenho mais 2 jogos pela Seleção e é por aí que passa o futuro. Dores físicas? Tive uma pancada, mas nada demais."O médio português comentou o jogo também para a RTP, começando por abordar o primeiro quarto de hora da partida."Demorámos um pouco a ajustarmo-nos à pressão da Suíça, talvez não esperássemos uma pressão tão alta nos primeiros minutos. Esse golo anulado foi o clique para nos impormos. A partir daí controlámos perfeitamente o jogo, marcámos muitos golos, tivemos muitas oportunidades, jogámos bom futebol. Há sempre coisas a melhorar, é nisso que nos vamos focar mas foi uma excelente exibição", frisou."Tentamos vir sempre preparados ao máximo para o jogo. A equipa técnica dá-nos todas as informações para chegarmos preparados mas às vezes as equipas alteram e temos de ser nós dentro de campo a ajustar. A pressão inicial da Suíça pode ter causado algum nervosismo nos primeiros cinco minutos. Marcámos logo a seguir e isso deu-nos muita confiança para continuarmos a controlar o jogo, era o que queríamos desde início e depois do golo foi o que aconteceu.""Qualquer jogador que jogasse iria fazer esse trabalho. Estaos todos preparados a cem por cento para darmos o nosso contributo à Seleção, trabalhamos todos da mesma maneira para isso. O jogo correu extremamente bem connosco mas também teria corrido com outros porque estávamos todos cem por centro preparados.""Temos de nos preparar ao máximo para jogar. Durante a época muitos de nós estão habituados a jogar de três em três dias, de quatro em quatro. Agora é focarmo-nos na recuperação, temos uma equipa excelente que nos dá todas as ferramentas para chegarmos cem por cento ao jogo e esse é o nosso objetivo: recuperar ao máximo e colocar já todas as fichas no próximo jogo."