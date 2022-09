Rúben Neves: «Mais um erro no final, temos de aprender e temos de reagir»

Titular diante da Espanha, numa partida que acabou em derrota portuguesa, Rúben Neves assumiu a tristeza e desilusão pelo resultado, especialmente por ter sido definido com um golo na fase final.

"É uma desilusão muito grande. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, contra uma excelente seleção, mas em nada somos inferiores à Espanha e, após os primeiros 20 minutos, ajustámos a pressão e controlámos bem o jogo. Eles tiveram mais bola, mas nós tivemos o dobro das oportunidades. Depois, mais uma vez num lance de distração e passividade, deixámos sair cruzamento e sofremos a acabar o jogo. Mais um erro no final, temos de aprender e temos de reagir", pediu o médio do Wolverhampton, à SportTV.





Questionado sobre o que falhou, Neves foi pragmático. "Não conseguimos o golo. A Espanha precisava da vitória e é normal que apertasse mais nos minutos finais, mas nós sabíamos disso e estávamos confortáveis. A Espanha não tinha criado perigo até ao golo, mas infelizmente concedemos um golo que nos custou a passagem à final four, um objetivo para o qual trabalhamos arduamente. Temos uma excelente oportunidade para reagir no Mundial."Depois, à RTP, o médio voltou a falar e manteve um discurso similar."Sabíamos que a Espanha ia ter muita posse de bola, mas nós também temos qualidade para isso. Nos primeiros quinze minutos não fizemos bem a nossa pressão, mas depois ajustamos e após esse ajuste controlamos bem o jogo mesmo com a Espanha a ter mais bola. Se formos olhar às ocasiões de golo, tivemos bastantes para marcar e o guarda-redes da Espanha fez uma excelente exibição. Mais uma vez sofremos nos minutos finais com uma distração, um lance de passividade da nossa equipa que infelizmente deixa sair um cruzamento muito fácil para a área. É pena e voltamos a conceder o golo nos minutos finais do jogo."Sobre o falhanço no apuramento, a abordagem é clara. "É um objetivo que não conseguimos, tínhamos como grande objetivo passar à final four. Trabalhamos imenso para isso, com uma atitude fantástica e merecíamos, mas agora temos de reagir e não há espaço para pensar mais sobre esta competição. Temos de pensar, sim, sobre os nossos erros e focar já no Mundial.""Mesmo com a Espanha a ter mais bola e domínio nos últimos minutos, isso acabou por ser natural, pois eles é que conseguiram aguentar o 0-0 até à parte final do jogo. Sabíamos que eles tinham de atacar e estávamos a controlar, mas temos de olhar para esse lance decisivo e agora há espaço só para ver os erros que cometemos e melhorar imenso, porque vem aí uma grande competição", concluiu.