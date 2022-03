Seleção Nacional joga em Alvalade para a Liga das Nações

O Sporting anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que vai receber, no Estádio José Alvalade, os jogos da Seleção Nacional referentes ao grupo A2 de qualificação para a fase final da Liga das Nações, frente a Suíça e República Checa.O duelo diante dos helvéticos será disputado no dia 5 de junho, enquanto o jogo contra os checos terá lugar no dia 9 do mesmo mês. Ambos têm apito inicial marcado para as 19h45.O último jogo da Seleção em Alvalade aconteceu a 9 de junho do ano passado, com Portugal a golear Israel por 4-0 no último desafio antes do Europeu.