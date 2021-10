Sergio Busquets sucede a Bernardo Silva como melhor jogador da Liga das Nações

O médio Sergio Busquets, capitão da seleção espanhola, foi este domingo eleito o melhor jogador da final four da Liga das Nações, sucedendo ao português Bernardo Silva.

No dia em que igualou as 131 internacionalizações de Andrés Iniesta, autor do golo que deu o título mundial à La Roja em 2010, o jogador do Barcelona logrou arrecadar o troféu de 'MVP' mesmo tendo perdido a final para a França (1-2).

"Controlou ambos os jogos, ditando as jogadas e tornando os jogadores à sua volta melhores", escreveu o observador técnico da UEFA e ex-futebolista irlandês Robbie Keane.

Em 2019, na primeira edição da prova, a honra tinha cabido ao futebolista luso Bernardo Silva, jogador do Manchester City, titular nas meias-finais com a Suíça (3-0) e na final com os Países Baixos (1-0), resolvida por Gonçalo Guedes.

A França venceu hoje a edição 2021 da Liga das Nações, ao bater a Espanha por 2-1, num embate decidido por um golo muito polémico de Kylian Mbappé, aos 80 minutos.