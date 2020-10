Fernando Santos e o caso de Covid-19 de Ronaldo: «Temos cumprido à risca todas as regras da DGS»

19h27 - Termina a conferência de imprensa de Fernando Santos.





- A importância do regresso do público - "Sem público uma parte da vantagem desaparece. Cinco mil já é muito bom, em muitos campeonatos e campos. É sempre entusiasmante ter o público, seja o número que for. Um estádio cheio a cantar o hino era melhor, mas com cinco mil vamos ouvir mais o hino. É muito importante isso. Em França sentiu-se isso. Éramos só nós a puxar o hino. É muito importante que venha de fora, bom para mim, para os jogadores. É fundamental, sendo muitos ou poucos, é muito importante!"- Alternativa a Cristiano Ronaldo na ala - "Só amanhã é que vão saber, lá por volta das 18 horas."- Alterações no 'onze' da Seleção Nacional face ao último jogo - "Mexer já vou mexer, não tinha muita vontade mas já vou mexer [devido ao caso positivo à Covid-19 de Cristiano Ronaldo]. Poderá acontecer mais uma ou outra, mas a equipa não será muito diferente do último jogo. Se houver será devido ao desgate físico. É um jogo de elevada importância para nós."- Qualidade da equipa da Suécia - "Todas as equipas da Liga A da Liga das Nações são as equipas do top-16 mundial, basicamente são as melhores seleções. As equipas nórdicas, normalmente, têm jogadores com bastante qualidade. Os jogadores das alas, quer Kulusevki quer Forsberg levam a equipa para a parte da imaginação, transportam para o jogo mais criativo. As contas deste grupo passam muito pela Suécia, há que ter isso em atenção."- Candidatura à vitória na Liga das Nações - "Acho que Portugal nos últimos anos, e já lá vão uns anos largos, que sempre demonstrou. Eu desde que cheguei disse logo para o que vinha, disse que Portugal é candidato e todos achavam que eu era maluqinho. Hoje, Portugal entra em qualquer jogo para ganhar. Contra o campeão do Mundo e outra das melhores seleções do Mundo, jogamos para ganhar e será sempre assim. O que eu acho é que sim, Portugal neste momento afirma-se e nota-se que Portugal é uma equipa respeitada pelos adversários. Mais importante que isso é que Portugal estará sempre preparado estes jogos, como disse o Rúben e bem, para jogarem os outros."- O efeito da ausência de Ronaldo na equipa - "O plano é o mesmo. É claro que as dinâmicas são diferentes. O Cristiano tem características próprias e os próprios comentadores dizem isso. Tendo Cristiano, que é um jogador mais móvel, obviamente que nesses detalhes é diferente. Mas a equipa já jogou sem ele e esteve bem, mas isso tem a ver com o ADN que a equipa tem agora."- Reação de CR7 e os passos tomados: "Quando fez o segundo teste e foi confirmado, entrou em isolamento. Os jogadores ontem à noite foram para o quarto e hoje de manhã soubemos da notícia. Aí voltámos a testar. Nesse momento o Cristiano foi logo isolado no quarto, comunica lá de cima connosco. Está bem, não tem problema nenhum. Nem percebe bem o que lhe aconteceu. Obviamente que foram três momentos difíceis. Primeiro o Fonte, chegámos e temos um caso positivo. Há um momento que não é agradável. Não vamos fugir à realidade, houve apreensão. Repetiu-se com o Anthony e também esta manhã. É absolutamente normal. Quando se vai dar um treino de manhã e passa para a tarde, não é uma coisa comum. É natural que se fale e comente. A partir do momento que tudo se acalma, todos foram testados. Infelizmente ele teve o teste positivo. Aconteceu assim, vai acontecer assim. Já aconteceu com a França depois do jogo com a Suécia, com o Mbappé positivo. Foi com a equipa, viajou, no dia a seguir testou positivo, saiu, a vida continuou"- Fernando Santos e o caso de Covid-19 de CR7: "Infelizmente para nós voltamos a ter esta questão. Uma situação muito anormal. Já disse antes, nenhuma equipa do Mundo fica melhor sem o melhor do Mundo. Mas esta equipa já demonstrou que tem capacidade para responder coletivamente e eu tenho plena confiança nos jogadores. Se o gostava de ter, sim, mas tenho absoluta confiança nos que jogarem. Essa questão de Covid-19, para além de ser triste da parte humana, mas também porque temos feito tudo o que tem sido dito, para nós a saúde é muito importante. Desde segunda-feira que estamos aqui completamente confinados. O staff e jogadores entraram e não entrou mais ninguém. Não há ninguém de fora a entrar. No primeiro estágio não tivemos problemas, mas aqui aconteceu e não foi pelo não cumprimento das regras. Não foi aqui que o vírus atacou. As coisas são assim. Os jogadores têm-se preocupado em manter as regras de segurança. Fizemos sete testes, todos os dias fomos testados, por isso obviamente isso é que nos deixa o sabor de que tudo fizemos e aconteceu. Infelizmente ninguém sabe bem o que é esta questão. Eu não percebi. Saímos, autocarro, aeroporto... Tudo o que são as regras da DGS, temos cumprido à risca. Quando acontece algo muito comum é normal que se fale, que se comente. Toda a gente manteve o teste negativo, infelizmente o Cristiano manteve o dele positivo."- Como é que a seleção reage à ausência de Ronaldo? - "Qualquer jogador que se ausente devido à Covid-19 é uma baixa de peso. O CR é uma baixa se calhar um pouco maior, mas nós estamos preparados. Faz parte e de certeza que vamos dar a volta a isso"- Rúben Dias sobre as dificuldades da Suécia - "Não nos devemos deixar enganar pelo jogo que já jogámos. Jogo que se tornou mais fácil pelas oportunidades que criámos. Mas eles também criaram oportunidades antes da expulsão. Forte fisicamente e nas bolas paradas, mas com muita qualidade. Será um jogo difícil, que só ganharemos se estivermos bem"- Rúben Dias sobre jogar ao lado de Pepe - "Não é normal um jogador da idade do Pepe continuar com a performance que tem tido e devemos estar felizes por ele estar assim. Individualmente, há pouco melhor do que ter a experiência e vivência de jogar com ele ao meu lado. Por todas estas razões, por tudo o que representa, jogou e ganhou. Vejo como uma oportunidade para aprender a cada dia.- Rúben Dias sobre a ausência de Cristiano Ronaldo: "Como é óbvio não são fatores positivos, não é algo que se quer que aconteça, mas dado o contexto, faz parte do jogo, infelizmnte. Há que saber lidar com isso e estamos preparados para tudo. Esta situação já se prolonga há bastante tempo, mas também por essa razão já aprendemos a viver com os cuidados que devemos ter. Faz parte, ninguém quer, mas temos de saber lidar. Existe um certo à vontade para lidar com isto".- Fernando Santos responderá dentro de minutos às perguntas dos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Suécia, mas o tema do dia é mesmo o caso de Covid-19 detetado em Cristiano Ronaldo. Esse será naturalmente o assunto forte desta conferência, que arranca pelas 19 horas na Cidade do Futebol.