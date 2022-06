Thiago Alcântara é baixa na seleção espanhola por lesão

Thiago Alcântara contraiu uma lesão muscular que o impedirá de disputar os quatro primeiro jogos da Liga das Nações, anunciou esta quarta-feira a seleção espanhola.O médio do Liverpool sofreu uma lesão na parte de trás da perna direita antes do início da concetração da La Roja e não estará às ordens de Luis Enrique.Alcântara vai continuar, ainda assim, com a seleção espanhola até ao jogo com Portugal, marcado para amanhã, às 19h45, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha.Luis Enrique não vai chamar outro jogador para substituir o médio, de 31 anos, e ficará com 24 jogadores disponíveis para os próximos jogos da Liga das Nações marcados para este mês.