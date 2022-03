UEFA pondera alargar Liga das Nações a outras confederações

O presidente da UEFA voltou esta quinta-feira a rejeitar a possibilidade de um Campeonato do Mundo realizado em cada dois anos e assumiu a hipótese de alargar a Liga das Nações a outras confederações.

"É lógico que as grandes federações queiram jogar mais jogos entre elas. Uma Liga das Nações global é uma possibilidade e está a ser abordada com a FIFA. Poderia ser disputada com outras confederações e não só na UEFA. Ninguém quer um Mundial de dois em dois anos", disse Aleksander Ceferin em Londres, à margem da conferência "Negócio do Futebol" organizada pelo Financial Times, em declarações divulgadas pela própria publicação.

Em 2021, a FIFA, através do seu responsável pelo Desenvolvimento Global do Futebol, o francês Arsène Wenger, apresentou o projeto da realização de Campeonatos do Mundo de dois em dois anos, a partir de 2028, contrariando uma calendarização que vem desde 1930, para os homens, e desde 1969, para as mulheres.

A Liga das Nações é uma competição bienal que foi criada pela UEFA em 2018 e que já teve duas edições, a primeira conquistada por Portugal.