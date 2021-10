VAR validou este golo de Mbappé que deu a Liga das Nações à França e revoltou os espanhóis

Aos 80' do Espanha-França, Mbappé fez o 2-1, que acabaria por ser resultado final e dar o título da Liga das Nações aos atuais campeões mundiais. Um lance em que, olhando para as imagens, parece indicar fora de jogo do avançado francês, mas o VAR optou por validar o lance, o que revoltou os espanhóis, que desde logo protestaram pedindo fora de jogo.





A decisão de não assinalar fora de jogo poderá estar relacionada com o facto de Eric García ter tocado na bola aquando do passe de Theo Hernández para Mbappé.