Vertonghen: «É a pior regra do futebol. Resolvam isso, por favor...»

Jan Vertonghen, central do Benfica e da Bélgica, pediu uma alteração à Lei do fora de jogo, na sequência do golo de Kylian Mbappé à Espanha, que valeu a conquista da Liga das Nações para a França.





Worst rule in football! Sort it out please… https://t.co/E4krSNpgWC — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) October 11, 2021

"Pior regra do futebol. Resolvam isso, por favor...", atirou o defesa através do Twitter, partilhando uma imagem do lance do golo do avançado, que apesar de partir de posição de fora de jogo viu o golo validado pelo facto de Éric García ter disputado e tocado no esférico no momento do passe de Theo Hernández.Logo após a final da competição, foram vários os jogadores espanhóis que manifestaram o seu descontentamento com esta regra . Leia a análise dos especialistas AQUI e do antigo árbitro espanhol Iturralde González AQUI