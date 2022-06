Vitinha: «Fizemos dois mas poderiam ter sido mais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitinha somou esta quinta-feira a segunda internacionalização pela seleção A de Portugal, naquele que foi o seu primeiro jogo após ter testado positivo à Covid-19. No final da partida diante da República Checa, o médio mostrou-se feliz."É difícil ter de sair de estágio pela Covid. Tive de ficar isolado, voltei para treinar e focar-me e esforçar-me ao máximo para conseguir apanhar [o ritmo] e continuar a minha boa forma. Hoje felizmente fui chamado para ajudar e foi isso que tentei fazer", começou por referir à RTP."Olhamos jogo a jogo. Fizemos bom jogo, nos primeiros 25 minutos estava difícil desbloquear. Depois as coisas começaram a sair melhor, fizemos dois mas poderiam ter sido mais, foi uma vitoria justíssima", acrescentou."Ninguém tem aqui, só com trabalho e dedicação diária é que se pode estar aqui.""É espaço de seleção, não vou falar aqui", finalizou.