William Carvalho: «Fizemos uma grande partida sem o Cristiano»

Satisfeito com o triunfo sobre a Suécia, William Carvalho enalteceu a atuação coletiva perante a turma nórdica, isto num encontro no qual registou uma boa exibição e até ficou perto de marcar.





"Estive perto, mas cumprimos o objetivo. Foi um jogo bastante complicado, fomos superiores. Houve momentos em que tivemos de recuar e defender, mas o objetivo eram os 3 pontos e conseguimos", começou por dizer, à SportTV."O nosso objetivo era ganhar. Para o próximo estágio falaremos da França""Jogar em casa com público é uma vantagem que tivemos e agradecemos a quem veio ao estádio""É um momento complicado, mas pode bater à porta de todas as pessoas. E espero que todos os que ficaram infetados, não só o Cristiano, possam recuperar o mais rápido possível""Conseguimos colocar as coisas fáceis. Felizmente fizemos três golos e conseguimos ganhar. Não é uma resposta [à ausência de Ronaldo]. Claro que Portugal sente a falta do melhor do Mundo, mas conseguimos fazer uma grande partida sem o Cristiano e esse era o nosso objetivo"